L’Ambulatorio per la gestione della sordità, un aiuto per chi torna a sentire (Di martedì 16 agosto 2022) La sordità, in termini medici “ipoacusia”, è il disturbo invalidante che corrisponde alla diminuita capacità di percepire i suoni e che colpisce in modo trasversale e a qualsiasi età, partendo da quella prenatale per arrivare fino a quella più avanzata. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, questa patologia colpisce oggi circa 500 milioni di persone, ovvero il 5% dell’intera popolazione mondiale, un numero destinato a salire nei prossimi anni. Fortunatamente oggi disponiamo di apparecchi sempre più tecnologici e precisi, che consentono di aumentare la capacità di ascolto nei casi in cui questa risulti indebolita o di ripristinarla nel caso in cui sia fortemente compromessa. Apparecchiature che devono essere scelte con cura in base alle necessità, adattate alla situazione di ogni singola persona e, infine, attivate e messe in ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 agosto 2022) La, in termini medici “ipoacusia”, è il disturbo invalidante che corrisponde alla diminuita capacità di percepire i suoni e che colpisce in modo trasversale e a qualsiasi età, partendo da quella prenatale per arrivare fino a quella più avanzata. Secondo le stime dell’Organizzazione MondialeSanità, questa patologia colpisce oggi circa 500 milioni di persone, ovvero il 5% dell’intera popolazione mondiale, un numero destinato a salire nei prossimi anni. Fortunatamente oggi disponiamo di apparecchi sempre più tecnologici e precisi, che consentono di aumentare la capacità di ascolto nei casi in cui questa risulti indebolita o di ripristinarla nel caso in cui sia fortemente compromessa. Apparecchiature che devono essere scelte con cura in base alle necessità, adattate alla situazione di ogni singola persona e, infine, attivate e messe in ...

radio5punto9 : Cortile di Carpi, l’ambulatorio dato in uso gratuito per un anno - allenwdulles : @ciromarinaro4 @AlessandroFusi9 Non c’è nessuna confusione. Spiegarlo ad un medico che fa i suoi orari di ambulator… - Carlino_Modena : Cortile, il Comune concede l’ambulatorio gratuitamente per non perdere il medico - SulPanaro : Carpi. A Cortile l’ambulatorio dato in uso gratuito per un anno - vicenzareport : #Sanità L'ambulatorio sarà aperto a Trissino tutti i giorni dal lunedì al venerdì. A fronte della forzata sospensi… -