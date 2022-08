Il ritorno di Marcell Jacobs | un fulmine azzurro nella notte bavarese

(Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Trecentottanta giorni dopo, ildi. Unsotto l'Olympiaturm che corre in 9"95 e vince l'oro europeo dei 100 metri, la gara più corta, più breve, più emozionante, più incerta fino all'ultimo centimetro dell'atletica leggera.ha vinto perché ha imposto la legge del più forte., secondo italiano della storia a vincere il titolo continentale dopo la leggenda Pietro Mennea nel 1978 a Praga quando esisteva ancora la Cecoslovacchia, l'Unione Sovietica e la Germania era divisa in due. Dall'oro olimpico di Tokyo con quello sprint concluso dopo 9"80 sono trascorsi 380 giorni, poco più di un anno. In mezzo tante cose, sicuramente troppe come la serie ...

Dopo la medaglia d'oro dello scorso anno alle olimpiadi di Tokyo, il titolo indoor sui 60 metri a Belgrado 2022, arriva un nuovo successo per LamontJacobs agli Europei di Atletica a Monaco 2022. Il poliziotto classe 1994 diventa campione d'Europa con il tempo di 9.95, stabilendo anche il record europeo. Hughes è secondo con un eccellente ...