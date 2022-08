I Depeche Mode in studio dopo la morte di Andy Fletcher: “Ciò che dà senso alla vita” (Di martedì 16 agosto 2022) Uno scatto che mostra i Depeche Mode in studio riaccende le speranze. Dave Gahan e Martin Gore appaiono insieme: di fronte a loro un foglio, intorno ai due sintetizzatori e device, una finestra alle loro spalle e le espressioni di chi è concentrato nella propria arte. I Depeche Mode scrivono: “Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo, concentrarci su ciò che dà significato e scopo alla vita”. I fan gridano al nuovo album, ma Gahan e Gore potrebbero essersi rifugiati nella loro musica per ritrovare la pace dopo la morte di Andy Fletcher. Tuttavia la possibilità di un ritorno in studio per registrare nuova musica dopo Spirit (2017) non si riduce ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Uno scatto che mostra iinriaccende le speranze. Dave Gahan e Martin Gore appaiono insieme: di fronte a loro un foglio, intorno ai due sintetizzatori e device, una finestra alle loro spalle e le espressioni di chi è concentrato nella propria arte. Iscrivono: “Trovare stabilità in ciò che conosciamo e amiamo, concentrarci su ciò che dà significato e scopo”. I fan gridano al nuovo album, ma Gahan e Gore potrebbero essersi rifugiati nella loro musica per ritrovare la paceladi. Tuttavia la possibilità di un ritorno inper registrare nuova musicaSpirit (2017) non si riduce ...

