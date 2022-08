Fontana: ''Tra le big il Napoli è quello che ha convinto di più, su Lobotka e Raspadori...'' (Di martedì 16 agosto 2022) Fontana: "Il Napoli è la big che ha convinto di più, Lobotka imprescindibile, Raspadori? Sarebbe un jolly importante per Spalletti" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole: "Tra le big, il Napoli è quello che ha convinto di più in questa prima giornata. Certo va fatta la tara sul Verona, ma il dominio è stato totale. -afferma Fontana - E poi ha mantenuto la calma dopo i due gol subiti, non era facile. Spalletti avrà lavorato benissimo in fase di ritiro, perché la squadra è già avanti tatticamente. Lobotka-Anguissa-Zielinski il centrocampo più completo della Serie A? Se ne ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 16 agosto 2022): "Ilè la big che hadi più,imprescindibile,? Sarebbe un jolly importante per Spalletti" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gaetano, allenatore ed ex calciatore del. Queste le sue parole: "Tra le big, ilche hadi più in questa prima giornata. Certo va fatta la tara sul Verona, ma il dominio è stato totale. -afferma- E poi ha mantenuto la calma dopo i due gol subiti, non era facile. Spalletti avrà lavorato benissimo in fase di ritiro, perché la squadra è già avanti tatticamente.-Anguissa-Zielinski il centrocampo più completo della Serie A? Se ne ...

