Dazn è una piattaforma di bondage: paghiamo per farci trattare male, in fondo un po’ ci piace (Di martedì 16 agosto 2022) L’epifania arriva a Ferragosto. Ecco cos’era che ci eravamo appuntati col magnete sul frigo l’anno scorso: “Dazndimerda”, avevi scritto prima che il cane fuggisse col pizzino salva-bile. “Non regalerò mai più i miei soldi a Dazn”. Ora che fa caldo uguale, e i soldi a Dazn glieli hai già bonificati, controlli il tramonto irridente all’orizzonte, bellissimo, che ti sfotte: non funziona eh? Cretino, invece di goderti la villeggiatura te ne stai lì a smadonnare davanti a una tv che ti rimbalza”. Si è inceppata, la partita non si vede. Solita trafila: sfogo social, male parole, solidarietà del dirimpettaio d’ombrellone, “vergogna”, “dovete chiudere!”. È un deja-vu, ma ci teniamo intatto l’effetto sorpresa della scorsa estate. È rincuorante, fa tanto tradizione. In verità Dazn ci aveva avvisato con una ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 agosto 2022) L’epifania arriva a Ferragosto. Ecco cos’era che ci eravamo appuntati col magnete sul frigo l’anno scorso: “dimerda”, avevi scritto prima che il cane fuggisse col pizzino salva-bile. “Non regalerò mai più i miei soldi a”. Ora che fa caldo uguale, e i soldi aglieli hai già bonificati, controlli il tramonto irridente all’orizzonte, bellissimo, che ti sfotte: non funziona eh? Cretino, invece di goderti la villeggiatura te ne stai lì a smadonnare davanti a una tv che ti rimbalza”. Si è inceppata, la partita non si vede. Solita trafila: sfogo social,parole, solidarietà del dirimpettaio d’ombrellone, “vergogna”, “dovete chiudere!”. È un deja-vu, ma ci teniamo intatto l’effetto sorpresa della scorsa estate. È rincuorante, fa tanto tradizione. In veritàci aveva avvisato con una ...

