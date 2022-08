DAZN al centro del ciclone: la Lega Calcio non ci sta (Di martedì 16 agosto 2022) DAZN detiene i diritti per il Campionato di Serie A. Avrebbe dovuto permettere agli abbonati di accedere agevolmente alle partite, ma così non è successo. Gli utenti, infatti, durante il weekend hanno inoltrato centinaia di segnalazioni per mettere in evidenza l’impossibilità di connettersi. Il servizio, nelle ultime ore, si è scusato con tutti coloro che hanno riscontrato problemi. La Lega Calcio e l’Agcom, però, non sembrano disposte a perdonare. DAZN si scusa con gli utenti: Lega Calcio e Agcom perdono le staffe DAZN ha fatto infuriare gli utenti a causa del disservizio riscontrato. Molti abbonati, desiderosi di vedere la prima giornata di Campionato di Serie A, non sono riusciti nel loro intento per via di problemi tecnici. La piattaforma, nelle ultime ore, ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 agosto 2022)detiene i diritti per il Campionato di Serie A. Avrebbe dovuto permettere agli abbonati di accedere agevolmente alle partite, ma così non è successo. Gli utenti, infatti, durante il weekend hanno inoltrato centinaia di segnalazioni per mettere in evidenza l’impossibilità di connettersi. Il servizio, nelle ultime ore, si è scusato con tutti coloro che hanno riscontrato problemi. Lae l’Agcom, però, non sembrano disposte a perdonare.si scusa con gli utenti:e Agcom perdono le staffeha fatto infuriare gli utenti a causa del disservizio riscontrato. Molti abbonati, desiderosi di vedere la prima giornata di Campionato di Serie A, non sono riusciti nel loro intento per via di problemi tecnici. La piattaforma, nelle ultime ore, ha ...

