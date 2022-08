Bimbo di 3 anni ferito in casa da un colpo di pistola | grave in ospedale a Bergamo

(Di martedì 16 agosto 2022) Sono ancora poche le informazioni arrivate alla stampa dopo quello che è successo nel pomeriggio di Ferragosto in provincia di. Da quello che emerge si apprende che un bambino di soli treè stato ricoverato in, dopo esser stato colpito in. Si parla di un vero e propriodisparato in aria avrebbementeun bambino di appena 3, la sera di Ferragosto a Corte Franca. Non si tratterebbe quindi di unpartito per caso ma di una azione volontaria che avrebbe però avuto conseguenze drammatiche. I carabinieri hanno fermato una guardia giurata la cui posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Ilè stato ricoverato d’urgenza al Papa ...

bizcommunityit : Colpi di pistola in strada, ferito bimbo di appena 3 anni: è gravissimo - TelevideoRai101 : Bimbo 3 anni ferito da proiettile,grave - Open_gol : Il bimbo di tre anni era alla finestra di casa quando è stato raggiunto dallo sparo - elii_matteini2 : Le inziali sulla canottiera però sono troppi dolci mamma mia come si fa, sembra un bimbo di due anni - paolochiariello : #Juorno #bimbo di 3 anni #ferito da un proiettile, è #grave -

9.00ferito da proiettile,grave Undi treè stato ferito da un proiettile a Cortefranca, Brescia, ieri sera intorno alle ore 23. Il piccolo è stato ricoverato in gravi condizioni in ...Un bambino di treè ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È accaduto ieri sera, giorno di Ferragosto, a Corte Franca in ...Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È ...Un bambino di tre anni é ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata ...