Berlusconi | Draghi doveva restare | elezioni anticipate colpa di M5s e Pd

raffaellapaita : Premio ipocrisia e irresponsabilità a Forza Italia e #Berlusconi. Prima lo fanno cadere poi si dicono dispiaciuti.… - EnricoLetta : Berlusconi dopo aver fatto cadere #Draghi stamani attacca #Mattarella ed arriva ad evocarne le dimissioni. Siamo no… - CarloCalenda : Letta una proposta al giorno, Berlusconi una pillola al giorno. È uno show privo di serietà. Giovedì presenteremo i… - TV7Benevento : Elezioni: Berlusconi, 'volevamo Draghi fino al 2023, impossibile per colpa M5S e Pd' - - SandraM0027 : @cmbj67 @La_manina__ Li pagheremo a fascisti, ladroni e a Berlusconi (magari pure dell'Utri). Almeno non avesse fat… -

Il leader di Forza Italia è certo della 'lealtà all'Europa e all'Occidente dei nostri alleati' e avverte: 'Non parteciperei a una maggioranza di governo se non fossi sicuro del suo senso di ...Quanto al conflitto in Ucraina, 'noi di Forza Italia - risponde- siamo sempre stati con ... naturalmente - per le quali avremmo preferito che il governopotesse continuare fino alla ...Questa è una delle ragioni ‘non la più importante, naturalmente’ per le quali avremmo preferito che il Governo Draghi potesse continuare fino ... Lo sottolinea Silvio Berlusconi in un’intervista a ..."Il rischio di astensionismo è molto alto. Questa è una delle ragioni per le quali avremmo preferito che il governo Draghi potesse continuare fino alla fine naturale della legislatura, e si andasse a ...