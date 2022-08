"30 minuti al Massimo", l'intervista integrale a Giuseppe Conte del direttore Giannini: dal programma elettorale alle candidature e la destra (Di martedì 16 agosto 2022) Le polemiche per la parlamentarie, i nodi aperti nella composizione delle liste e le candidature. Ma anche la fine del cosiddetto “campo largo” e molto altro ancora: saranno questi i temi che il direttore de La Stampa Massimo Giannini ha affrontato e discusso con il leader dei 5Stelle, Giuseppe Conte nella trasmissione “30 minuti al Massimo” sul sito de La Stampa. Leggi su lastampa (Di martedì 16 agosto 2022) Le polemiche per la parlamentarie, i nodi aperti nella composizione delle liste e le. Ma anche la fine del cosiddetto “campo largo” e molto altro ancora: saranno questi i temi che ilde La Stampaha affrontato e discusso con il leader dei 5Stelle,nella trasmissione “30al” sul sito de La Stampa.

CarloCalenda : Il nostro programma per la prossima campagna elettorale, la sfida alla Meloni e le future alleanze. La mia intervi… - brichiel : RT @SunjaSan: Uno strepitoso @GiuseppeConteIT asfalta per 30 minuti @MassimGiannini - marielladidi : RT @SunjaSan: Uno strepitoso @GiuseppeConteIT asfalta per 30 minuti @MassimGiannini - unidentity7 : @laalcolizzata1 Massimo 15 minuti, stanno asciugando i campi ma quello di Sonego per esempio è già asciutto - SunjaSan : Uno strepitoso @GiuseppeConteIT asfalta per 30 minuti @MassimGiannini -