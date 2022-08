Vuelta a España: formazione inedita per la Quick Step con tanti scalatori (Di lunedì 15 agosto 2022) La Quick Step punta tanto su questa Vuelta a España. La formazione belga è stata costruita tutta attorno a Remco Evenepoel, il quale sarà il capitano unico del team. E viste le ambizioni del prodigio belga, il Wolfpack si presenterà in quel di Utrecht con una formazione stranamente ricca di scalatori. LEGGI ANCHE: Vuelta a España: Carapaz e quattro debutti assoluti nella Ineos Grenadiers Infatti nella selezione troviamo il nostro Fausto Masnada, il giovane Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke e il campione del mondo Julian Alaphilippe, il quale andrà a caccia di qualche successo personale ma si metterà sicuramente anche a disposizione del suo capitano. Completano gli otto convocati Remi Cavagna, Pieter Serry e Dries ... Leggi su blogciclismo (Di lunedì 15 agosto 2022) Lapunta tanto su questa. Labelga è stata costruita tutta attorno a Remco Evenepoel, il quale sarà il capitano unico del team. E viste le ambizioni del prodigio belga, il Wolfpack si presenterà in quel di Utrecht con unastranamente ricca di. LEGGI ANCHE:: Carapaz e quattro debutti assoluti nella Ineos Grenadiers Infatti nella selezione troviamo il nostro Fausto Masnada, il giovane Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke e il campione del mondo Julian Alaphilippe, il quale andrà a caccia di qualche successo personale ma si metterà sicuramente anche a disposizione del suo capitano. Completano gli otto convocati Remi Cavagna, Pieter Serry e Dries ...

Il 16 agosto 2019 moriva Felice Gimondi Tre anni fa ci lasciava Felice Gimondi , leggenda del ciclismo italiano, uno dei sette corridori capaci di vincere tutti e tre i grandi giri: Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta a España, ma anche il titolo di campione del mondo, più quattro classiche monumento. Tutto questo nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del 'Cannibale' Eddy Merckx : ... Vuelta: la UAE punterà su Almeida sulle strade di Spagna L'UAE Team Emirates ha scelto gli 8 corridori che parteciperanno alla Vuelta España di ciclismo, che partirà da Utrecht (Paesi Bassi) il 19 agosto, per poi spostarsi in Spagna e concludersi a Madrid l'11 settembre dopo un totale di 3.280 chilometri. La squadra emiratina ... TUTTOBICIWEB.it Tre anni fa ci lasciava Felice Gimondi , leggenda del ciclismo italiano, uno dei sette corridori capaci di vincere tutti e tre i grandi giri: Tour de France, Giro d'Italia e, ma anche il titolo di campione del mondo, più quattro classiche monumento. Tutto questo nonostante la sua carriera sia coincisa in gran parte con quella del 'Cannibale' Eddy Merckx : ...L'UAE Team Emirates ha scelto gli 8 corridori che parteciperanno alladi ciclismo, che partirà da Utrecht (Paesi Bassi) il 19 agosto, per poi spostarsi in Spagna e concludersi a Madrid l'11 settembre dopo un totale di 3.280 chilometri. La squadra emiratina ... ASTANA. LOPEZ AL GIRO, LUTSENKO AL TOUR, DE LA CRUZ ALLA VUELTA. E NIBALI