Verona Napoli | gesto imperdonabile dei tifosi contro Osimhen | è successo dopo il gol

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 15 agosto 2022) Stasera ilinizia ufficialmente la sua stagione e lo fa su un campo non facile, quello del Bentegodi di. La squadra di Spalletti va in svantaggio alla mezz’ora del primo tempo ma riesce a risollevarsi quasi subito e a pareggiare grazie al nuovo acquisto, Kvaratskhelia. La rimonta partenopea viene completata grazie alla rete di, nata dagli sviluppi di un corner concesso sul finire del primo tempo.L’esultanza eccentrica del nigeriano, che ha mimato le lacrime togliendosi la maschera, ha fatto scattare la curva scaligera che lo ha subissato di insulti e provocazioni. Anche Darko Lazovic non ha gradito il siparietto ed è intervenuto scontrandosi con il numero nove azzuro. È stato poi necessario l’intervento del direttore di ...