Sicurezza, Viminale: "Aumentano omicidi, rapine e furti" (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Aumentano gli omicidi, i furti e le rapine nell'ultimo anno. Sono i dati contenuti nel dossier del Viminale, pubblicato in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l'ordine e la Sicurezza pubblica. In particolare dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022 si registrano 319 omicidi (36 attribuibili alla criminalità organizzata) contro i 276 dello stesso periodo precedente (1 agosto 2020-31 luglio 2022) mentre nel periodo precovid erano 334. Le rapine commesse nell'ultimo anno sono 24.644 (erano 19.975 nell'anno precedente e 25.588 nel periodo precovid). Stesso andamento per i furti: 902.014 nell'ultimo anno, 730.061 nell'anno precedente 1.117.855 nel periodo precovid.

