Salernitana: Candreva a caccia di bonus, Vilhena può fare bene (Di lunedì 15 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 agosto 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @OfficialUSS1919 è attivissima sul mercato: dopo #Bronn, è fatta per #Candreva e si pro… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Salernitana, Antonio #Candreva ha firmato Per l'ex #Sampdoria un contratto biennale #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, avviati i primi contatti con #Candreva della #Sampdoria - sportli26181512 : Salernitana: Candreva a caccia di bonus, Vilhena può fare bene: La Salernitana al fantacalcio: formazione, titolari… - MagicGazzetta : #Salernitana: Candreva a caccia di bonus, la qualità di Vilhena da non sottovalutare -