Rossella Sessa | “Io con Azione perchè ritrovo in loro la casa moderata | le mie idee”

(Di lunedì 15 agosto 2022) di Erika Noscheseè pronta a dare il suo contributo in occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Dopo l’addio a Forza Italia, la deputata – subentrata in parlamento dopo la morte di Enzo Fasano – ha scelto di seguire il suo “punto di riferimento”, la ministra Mara Carfagna e di aderire dunque ad, il partito fondato da Carlo Calenda che oggi è in alleanza con Italia Viva, con un occhio al centrosinistra. Al momento, la ricandidatura dellanon è così scontata come sembra ma, ha detto la parlamentare salernitana, sono aperta a qualsiasi soluzione”. La, insieme a Mara Carfagna e Gigi Casciello hanno lasciato il partito dopo la scelta di non votare la fiducia al governo Draghi, costringendo l’Italia a tornare al voto in un momento così delicato, tra ...