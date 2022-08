M5s e Pd tilt per i paracadutati in lista. Scattano le rivolte interne (Di lunedì 15 agosto 2022) Acque agitate al Nazareno. La direzione nazionale che dovrà approvare le candidature del Pd alla Camera e al Senato è convocata per questa mattina, mail via libera alle liste elettorali potrebbe slittare. Tante le tensioni nel partito, con i parlamentari uscenti e i big sui territori irritati per la necessità di catapultare in collegi blindati esponenti dei partiti alleati per garantirne il diritto di tribuna. I segretari regionali da giorni hanno consegnato a Marco Meloni, braccio destro del segretario Enrico Letta, le loro indicazioni per collegi uninominali e listini proporzionali. Anche i capicorrente nazionali hanno espressole loro desiderata, avolte non coincidenti con quelle dei partiti locali. Dovrà essere ora Meloni a trovare la quadra. I segretari regionali lamentano che da giorni non riescono a parlare col Nazareno. Tradotto: sulle liste non c'è alcuna certezza. E la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Acque agitate al Nazareno. La direzione nazionale che dovrà approvare le candidature del Pd alla Camera e al Senato è convocata per questa mattina, mail via libera alle liste elettorali potrebbe slittare. Tante le tensioni nel partito, con i parlamentari uscenti e i big sui territori irritati per la necessità di catapultare in collegi blindati esponenti dei partiti alleati per garantirne il diritto di tribuna. I segretari regionali da giorni hanno consegnato a Marco Meloni, braccio destro del segretario Enrico Letta, le loro indicazioni per collegi uninominali e listini proporzionali. Anche i capicorrente nazionali hanno espressole loro desiderata, avolte non coincidenti con quelle dei partiti locali. Dovrà essere ora Meloni a trovare la quadra. I segretari regionali lamentano che da giorni non riescono a parlare col Nazareno. Tradotto: sulle liste non c'è alcuna certezza. E la ...

