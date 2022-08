L'Inter riparte dalla specialità di Inzaghi: da Dumfries a Sanchez, quanti gol nei finali di partita! (Di lunedì 15 agosto 2022) La famosa "zona Cesarini" potrebbe presto essere rinominata "zona Inzaghi" visti i continui gol nei finali di partita che... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) La famosa "zona Cesarini" potrebbe presto essere rinominata "zona" visti i continui gol neidi partita che...

cmdotcom : L'#Inter riparte dalla specialità di #Inzaghi: da #Dumfries a Sanchez, quanti gol nei finali di partita! - TemaMarco60 : Dopo più di 1ora di trasmissione, i minuti dedicati al Milan sono 3 per la Roma 2 per l'Inter 40 e il resto x Conte… - senza_padroni_ : RT @CucchiRiccardo: Carattere #Inter. Il #Milan riparte da #Rebic. #Torino oltre i problemi interni. #Atalanta bene contro una buona #Samp.… - sportli26181512 : Inter, il piano sul mercato tra Casadei e Skriniar: gli aggiornamenti: Un giorno di riposo per l’Inter dopo la soff… - EpicoNovaRaps : RT @Inter: Si riparte! Forza ragazzi ?????? -