Lazio e Fiorentina punti batticuore, Roma buona la prima (Di lunedì 15 agosto 2022) Prodezze, gol e polemiche. La serie A entra subito nel vivo e regala emozioni forti. In attesa di Juve e Napoli, che giocheranno domani, dopo Inter, Milan e Atalanta anche Lazio e Fiorentina salutano ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 agosto 2022) Prodezze, gol e polemiche. La serie A entra subito nel vivo e regala emozioni forti. In attesa di Juve e Napoli, che giocheranno domani, dopo Inter, Milan e Atalanta anchesalutano ...

Corriere : Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo - repubblica : Dazn non funziona: problemi durante le partite di Lazio e Fiorentina [di Claudio Cucciatti] - LiveScoreDaily : @SerieA FT: Lecce vs Inter (1-2) Monza vs Torino (1-2) Fiorentina vs Cremonese (3-2) Lazio vs Bologna (2-1) #SerieA - tahsan_mohsin : #SerieA Lazio-2 Bologna-1 Salernitana-0 Roma-1 Spezia-1 Empoli-0 Fiorentina-3 Cremonese-2 - FirstpostSports : Sunday #SerieA match results ?? Salernitana 0-1 Roma ?? Lecce 1-2 Inter ?? Lazio 2-1 Bologna ?? Fiorentina 3-2 Cre… -