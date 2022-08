La carica dei 101 contrassegni. In corsa pure un (finto) Draghi (Di lunedì 15 agosto 2022) Palazzo Chigi disconosce le formazioni col nome del premier. Sono 98 i soggetti in corsa, 48 ore per i controlli Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 agosto 2022) Palazzo Chigi disconosce le formazioni col nome del premier. Sono 98 i soggetti in, 48 ore per i controlli

Agenzia_Ansa : Per la scorsa tornata elettorale del 2018 il ministero dell'Interno esaminò 103 contrassegni depositati e ne ammise… - antoninobill : La carica dei 101 simboli sulla schedaDal Partito della Follia a Italiani con Draghi - ilgiornale : Palazzo Chigi disconosce le formazioni col nome del premier. Sono 98 i soggetti in corsa, 48 ore per i controlli - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Per la scorsa tornata elettorale del 2018 il ministero dell'Interno esaminò 103 contrassegni depositati e ne ammise 75 #A… - grollover79 : @sole24ore La carica dei 101 -