It’s the economy | stupid! Quello che manca ai programmi dei partiti

I programmi elettorali delle principale forze politiche sono stati in gran misura presentati. Dovrebbero coincidere, in caso di elezione, delle politiche che vorrebbero attuare nella prossima legislatura. Pare che non ci ricordi di "It's the economy stupid" una frase coniata da James Carville nella campagna presidenziale Usa del 1992. Viene spesso citato da una battuta televisiva di Carville come "È l'economia, stupido". Carville è stato uno stratega nella vittoriosa campagna presidenziale di Bill Clinton del 1992 contro George H. W. Bush. Ora i problemi centrali dell'economia italiana sono economici: come assicurare una crescita economica che consenta di ripagare (pur molto gradualmente) l'astronomico debito della pubblica amministrazione dopo oltre venti anni di crescita zero (o quasi zero) della produttività. Lo sono tanto più che ...

