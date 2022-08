Ecco quello che nessuno dice sulla "fiamma": Storace asfalta la sinistra con 3 parole (Di lunedì 15 agosto 2022) Questa polemica sulla fiamma nel simbolo di Fratelli d'Italia è davvero patetica. E stavolta ritorna sui media perché il Centrodestra può vincere le elezioni del 25 settembre e il partito di Giorgia Meloni vanta buone prospettive nel sondaggi. Altrimenti non se ne parlerebbe. Intimazioni senza senso: toglietela! Ora! Subito! Pretese insostenibili. Proprio perché elettoralistiche, insincere, fasulle. I cantori della libertà a condizione che decidano loro di che cosa si tratta, dovrebbero sapere che i partiti autenticamente democratici stabiliscono i loro simboli nei congressi. Ed è solo lì che si possono modificare. A meno che non si abbia un'altra pretesa: leva la fiamma e presentati con una specie di lista civica. Che sarebbe cinica, semmai. Ovviamente la Meloni è andata avanti e ha presentato la sua lista con tanto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) Questa polemicanel simbolo di Fratelli d'Italia è davvero patetica. E stavolta ritorna sui media perché il Centrodestra può vincere le elezioni del 25 settembre e il partito di Giorgia Meloni vanta buone prospettive nel sondaggi. Altrimenti non se ne parlerebbe. Intimazioni senza senso: toglietela! Ora! Subito! Pretese insostenibili. Proprio perché elettoralistiche, insincere, fasulle. I cantori della libertà a condizione che decidano loro di che cosa si tratta, dovrebbero sapere che i partiti autenticamente democratici stabiliscono i loro simboli nei congressi. Ed è solo lì che si possono modificare. A meno che non si abbia un'altra pretesa: leva lae presentati con una specie di lista civica. Che sarebbe cinica, semmai. Ovviamente la Meloni è andata avanti e ha presentato la sua lista con tanto di ...

