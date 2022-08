CottarelliCPI : Vista la mia candidatura, mi sono autosospeso da Direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, i cui lav… - HuffPostItalia : Flat tax, pensioni, taglio Iva. Le proposte del centrodestra hanno una controindicazione: sfondano i conti pubblici - mara_carfagna : In Italia è impossibile oggi abbassare le tasse perché si è fatto #Quota100 e #RedditoDiCittadinanza senza darsi re… - fisco24_info : Conti pubblici, dalle pensioni agli sconti sull’energia:?parte la caccia a 25 miliardi: I programmi elettorali prom… - omniafluit : 25 settembre 2022 Combattenti di terra, di mare e dell'aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomin… -

Il Sole 24 ORE

D'altro canto, che il parlamento nonnulla è cosa ormai risaputa. Chi sia il beneficiario ... Dovrà trattarsi di investimentio privati per almeno 400 milioni di euro nei seguenti settori:...Grande attenzione aicon la fine della lunga era dei tassi negativi nell'Eurozona. Da qualche mese emettere nuovo debito pubblico costa di più. E la politica italiana non è certo sede di tante virtù, come ... Conti pubblici, dalle pensioni agli sconti sull’energia: parte la caccia a 25 miliardi I programmi elettorali promettono di tutto, ma la legge di bilancio, primo impegno del prossimo governo, si annuncia complicata. Si parte con una ipoteca da 25 miliardi per spese obbligate su pensioni ...Il programma del Partito democratico è molto focalizzato sugli investimenti pubblici, ad esempio per l'edilizia popolare, per l'adeguamento degli stipendi degli insegnanti e per il rafforzamento del s ...