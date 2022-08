TS – il dopo Bremer è Schuurs (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 20:14:48 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Vagnati ha chiuso per il difensore centrale destinato a raccogliere la complicata eredità di Bremer. Manca l’ufficialità, dopodiché Perr Schuurs sosterrà il primo allenamento al Filadelfia con la finalità di mettersi al centro della retroguardia granata. L’accordo con l’Ajax è stato raggiunto sulla base di 9,5 milioni cui ne vanno aggiunti 3,5 di bonus. Annesso il 15% da destinare al club olandese al momento dell’eventuale rivendita del giocatore. In tal modo Juric si trova con cinque difensori, quindi con il reparto quasi completo: allo stesso Schuurs si aggiungono Djidji, Buongiorno, Zima e Rodriguez. Il sesto sarebbe Izzo, non fosse che il tecnico croato lo ha inserito nella lista dei fuori squadra (della quale facevano parte anche Horvath – ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-14 20:14:48 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Vagnati ha chiuso per il difensore centrale destinato a raccogliere la complicata eredità di. Manca l’ufficialità,diché Perrsosterrà il primo allenamento al Filadelfia con la finalità di mettersi al centro della retroguardia granata. L’accordo con l’Ajax è stato raggiunto sulla base di 9,5 milioni cui ne vanno aggiunti 3,5 di bonus. Annesso il 15% da destinare al club olandese al momento dell’eventuale rivendita del giocatore. In tal modo Juric si trova con cinque difensori, quindi con il reparto quasi completo: allo stessosi aggiungono Djidji, Buongiorno, Zima e Rodriguez. Il sesto sarebbe Izzo, non fosse che il tecnico croato lo ha inserito nella lista dei fuori squadra (della quale facevano parte anche Horvath – ...

