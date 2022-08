Simeone al Napoli in prestito: le condizioni per l’obbligo di riscatto (Di domenica 14 agosto 2022) Nella giornata di ieri, Giovanni Simeone ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e ora manca solo l’annuncio ufficiale per sancire il suo passaggio al Napoli. Il Cholito, arriverà dal Verona in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Simeone Napoli (Getty Images) Simeone nello scorso campionato è stato autore di una stagione da incorniciare che gli è valsa l’attenzione delle big di Serie A come Napoli e Juventus. L’attaccante argentino, infatti, ha siglato 17 gol nell’ultimo campionato di Serie A, condite da 6 assist in 35 presenze. Simeone-Napoli: cifre e dettagli dell’affare L’edizione odierna del Corriere di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 14 agosto 2022) Nella giornata di ieri, Giovanniha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e ora manca solo l’annuncio ufficiale per sancire il suo passaggio al. Il Cholito, arriverà dal Verona incon diritto diche potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate(Getty Images)nello scorso campionato è stato autore di una stagione da incorniciare che gli è valsa l’attenzione delle big di Serie A comee Juventus. L’attaccante argentino, infatti, ha siglato 17 gol nell’ultimo campionato di Serie A, condite da 6 assist in 35 presenze.: cifre e dettagli dell’affare L’edizione odierna del Corriere di ...

