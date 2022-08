"Scudetto, c'è anche la Roma". Walter Zenga, l'intervista a Libero: "Ma l'allenatore più bravo..." (Di domenica 14 agosto 2022) Ciao Walter (Zenga), vorrei partire da due domande semplici. Sia chiaro, da te non mi aspetto giri di parole. «Ahia...». Chi vince lo Scudetto? «Fammi la seconda...». Dai! «Rispondere è particolarmente difficile per due motivi: il mercato è ancora aperto e in mezzo alla stagione c'è quella mega-sosta...». Ti concedo le attenuanti. Allora fammi il nome di tre squadre. «Ci sto. Il Milan perché è campione uscente, è forte, compatto e ha un bel gruppo; la Roma per la campagna acquisti, perché ha preso Matic, Wijnaldum, Dybala, probabilmente Belotti e, tra l'altro, praticamente a zero; l'Inter perché sono interista». Ci sta. È la tua risposta definitiva? «Guarda, le 7 grandi hanno tutte possibilità e con la Fiorentina sono 7 e trequarti». Ci riprovo: dimmi chi vince la classifica capocannonieri. Un nome. «Lukaku sposta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Ciao), vorrei partire da due domande semplici. Sia chiaro, da te non mi aspetto giri di parole. «Ahia...». Chi vince lo? «Fammi la seconda...». Dai! «Rispondere è particolarmente difficile per due motivi: il mercato è ancora aperto e in mezzo alla stagione c'è quella mega-sosta...». Ti concedo le attenuanti. Allora fammi il nome di tre squadre. «Ci sto. Il Milan perché è campione uscente, è forte, compatto e ha un bel gruppo; laper la campagna acquisti, perché ha preso Matic, Wijnaldum, Dybala, probabilmente Belotti e, tra l'altro, praticamente a zero; l'Inter perché sono interista». Ci sta. È la tua risposta definitiva? «Guarda, le 7 grandi hanno tutte possibilità e con la Fiorentina sono 7 e trequarti». Ci riprovo: dimmi chi vince la classifica capocannonieri. Un nome. «Lukaku sposta ...

calvanomario_ : @erroriarbitrali poverini hanno vinto lo scudetto anche con Marelli e la classe arbitrale contro, congratulazioni a… - kupaleon : RT @NicoSchira: Josè #Mourinho in conferenza stampa: “#Roma da scudetto? Si se ce ne sono 18 in palio. Solo Samp e Lecce hanno speso meno d… - TommasoCristia3 : @Irena67516527 @C1961Interista Se pensi che sia solo una stoccata verso la stampa vi sbagliate di grosso! È una pre… - fedediggia : RT @teladoiotokyo: Mourinho in conferenza stampa: Un applauso alla società per gli acquisti fatti anche se abbiamo bisogno di qualcosa in p… - maurocavina62 : @tribsportblog @Inter Tranquilli, lo scorso campionato anche con gli arbitri a favore, avete perso lo scudetto lo s… -