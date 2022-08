Pnrr | Giovannini | ' il recovery va accelerato | non stravolto'

(Di domenica 14 agosto 2022) Milano, 14 ago. (Adnkronos) - ''Il piano nazionale di ripresa e resilienza va, non''. Lo dice Enrico, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile in un'intervista alla Stampa, annunciando che non si candiderà alle prossime elezioni: ''Ho fatto questa scelta coerentemente con la mia storia professionale. Continuerò a portare avanti la mia attività di professore universitario e di animatore del dibattito pubblico, come ho fatto con l'Alleanza per lo sviluppo sostenibile''. E a Giorgia Meloni che chiede la revisione deldice: ''si possono cambiare alcuni progetti, ma non ha senso rivedere tutto il piano''.ricorda che ''Con l'allegato infrastrutture e trasporti del Def, abbiamo delineato un piano di investimenti nei prossimi quindici anni pari ...

In linea teorica la ridiscussione potrebbe comportare una riscrittura del Pnrr e un nuovo accordo con i commissari. Ma sia il ministro delle Infrastrutture Giovannini che il premier Draghi in passato hanno escluso questa ipotesi. E a Giorgia Meloni che chiede la revisione del Pnrr dice: ''si possono cambiare alcuni progetti, ma non ha senso rivedere tutto il piano''. Giovannini ricorda che ''Con l'allegato infrastrutture e trasporti del Def, abbiamo delineato un piano di investimenti nei prossimi quindici anni''.