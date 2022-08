Nuoto, risultati batterie 14 agosto: Quadarella-Caramignoli e 4×100 sl maschile in Finale! Bene Ceccon nei 50 dorso (Di domenica 14 agosto 2022) Sono andate in archivio le batterie della quarta giornata degli Europei di Nuoto in corsie. Nella piscina del Foro Italico di Roma un programma decisamente intenso di gare con gli azzurri protagonisti, desiderosi di centrare l’obiettivo qualificazione in semifinale e in Finale. Nei 200 stile libero uomini Bene Marco De Tullio (4° in 1:47.07) e Stefano Di Cola (6° in 1:47.49) nella prova in cui si prevede un nuovo confronto tra l’ungherese Kristof Milak (1° in 1:46.26) e il rumeno David Popovici (2° in 1:46.87), reduci entrambi da una strepitosa Finale dei 100 sl dove quest’ultimo è stato capace di realizzare il nuovo record del mondo della distanza di 46.86. Niente da fare per Filippo Megli (17° in 1:48.40), mentre Lorenzo Galossi, bronzo ieri negli 800 sl, ha scelto di non gareggiare per recuperare e preservarsi in vista dell’ultimo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Sono andate in archivio ledella quarta giornata degli Europei diin corsie. Nella piscina del Foro Italico di Roma un programma decisamente intenso di gare con gli azzurri protagonisti, desiderosi di centrare l’obiettivo qualificazione in semifinale e in Finale. Nei 200 stile libero uominiMarco De Tullio (4° in 1:47.07) e Stefano Di Cola (6° in 1:47.49) nella prova in cui si prevede un nuovo confronto tra l’ungherese Kristof Milak (1° in 1:46.26) e il rumeno David Popovici (2° in 1:46.87), reduci entrambi da una strepitosa Finale dei 100 sl dove quest’ultimo è stato capace di realizzare il nuovo record del mondo della distanza di 46.86. Niente da fare per Filippo Megli (17° in 1:48.40), mentre Lorenzo Galossi, bronzo ieri negli 800 sl, ha scelto di non gareggiare per recuperare e preservarsi in vista dell’ultimo ...

