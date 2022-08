Nuoto, Luca Pizzini: “Sapevo di avere un’occasione e sono andato a prendermela” (Di domenica 14 agosto 2022) Continuano a piovere le medaglie per l’Italia agli Europei di Roma. L’ultima in ordine cronologico è stata quella di bronzo conquistata da Luca Pizzini, che ha concluso al terzo posto la finale dei 200 rana con il crono di 2’09”97. Una finale vinta dal britannico James Wilby, che ha sorpreso la concorrenza in corsia 8 (2’08”96), mentre al secondo posto ha chiuso il finlandese Matti Mattsson (2’09”40). Pizzini è il primo italiano della storia a conquistare tre medaglie europee (tutte di bronzo) in questa specialità: “E’ una disciplina abbastanza tosta da allenare. sono davvero contentissimo e ce l’ho messa tutta per conquistare la medaglia“, le prime parole del veronese al termine della gara. Un bronzo significativo dopo un periodo complicato per il veneto: “Partivo da due stagioni molto complicate e anche in questa ho ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Continuano a piovere le medaglie per l’Italia agli Europei di Roma. L’ultima in ordine cronologico è stata quella di bronzo conquistata da, che ha concluso al terzo posto la finale dei 200 rana con il crono di 2’09”97. Una finale vinta dal britannico James Wilby, che ha sorpreso la concorrenza in corsia 8 (2’08”96), mentre al secondo posto ha chiuso il finlandese Matti Mattsson (2’09”40).è il primo italiano della storia a conquistare tre medaglie europee (tutte di bronzo) in questa specialità: “E’ una disciplina abbastanza tosta da allenare.davvero contentissimo e ce l’ho messa tutta per conquistare la medaglia“, le prime parole del veronese al termine della gara. Un bronzo significativo dopo un periodo complicato per il veneto: “Partivo da due stagioni molto complicate e anche in questa ho ...

