Maurizio Cologno ucciso in un agguato in pieno giorno: cosa sappiamo (Di domenica 14 agosto 2022) Inquirenti al lavoro per rintracciare gli uomini che ieri, sabato 13 agosto, hanno aperto il fuco all'ingresso di un lido affollato di bagnanti a Marina di Lesina (Foggia) e hanno Leggi su today (Di domenica 14 agosto 2022) Inquirenti al lavoro per rintracciare gli uomini che ieri, sabato 13 agosto, hanno aperto il fuco all'ingresso di un lido affollato di bagnanti a Marina di Lesina (Foggia) e hanno

PalermoToday : Maurizio Cologno ucciso in un agguato in pieno giorno: cosa sappiamo - Today_it : Maurizio Cologno ucciso in un agguato in pieno giorno: cosa sappiamo - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Omicidio a Foggia davanti a uno stabilimento balneare. Maurizio Cologno, 52 anni, è stato ucciso all’ingresso di un lido a Mar… - ParliamoDiNews : Marina di Lesina, agguato in spiaggia: ucciso Maurizio Cologno - Notizioso #agguatoinspiaggia… - bizcommunityit : Chi era Maurizio Cologno, il 52enne ucciso nei pressi di un lido a Marina di Lesina -