LIVE – Venezia-Genoa, Serie B 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 14 agosto 2022) La DIRETTA LIVE di Venezia-Genoa, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 14 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO Serie B PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Venezia-Genoa (Ore 20:45) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Ladi, match valevole per la prima giornata del campionato di. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 14 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 20:45) SportFace.

pianetagenoa : LIVE VIDEO Venezia-Genoa: commenti in 'La voce del Patrone rossoblù' e ne 'Il Salotto del Grifone' con Simone Bragl… - 28HABITX : Pensi che per il red carpet a Venezia qualcuno farà la notte (se si può fare)? — ma che notte ma siete fuori al lid… - 28HABITX : a venezia per Harry prendi il biglietto per il film? o che cosa? — no no non prendo nessun biglietto per il film - gigi_chigi : RT @comunevenezia: #Cerimonie Alla caserma 'Matter' di #Mestre il rientro della Bandiera di guerra del Reggimento Lagunari 'Serenissima'… - LuigiPuce : RT @comunevenezia: #Cerimonie Alla caserma 'Matter' di #Mestre il rientro della Bandiera di guerra del Reggimento Lagunari 'Serenissima'… -