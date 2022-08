Ladispoli, via Pizzo del Prete è riaperta al traffico (Di domenica 14 agosto 2022) Ladispoli – “Finalmente la viabilità in via Pizzo del Prete sarà più fluida e sicura”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che sono terminati lavori di rifacimento del manto stradale della strategica arteria che collega Ladispoli a Cerenova lungo la via Aurelia. “Via Pizzo del Prete – ha proseguito De Santis – è riaperta al traffico. Gli interventi hanno visto sostanzialmente l’ampliamento della carreggiata, precedentemente poco agevole per il passaggio di due mezzi in contemporanea, e la ripavimentazione della sede stradale. Nelle prossime settimane verrà ultimata anche la segnaletica. L’opera è stata finanziata e realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù di una convenzione ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 14 agosto 2022)– “Finalmente la viabilità in viadelsarà più fluida e sicura”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ha annunciato che sono terminati lavori di rifacimento del manto stradale della strategica arteria che collegaa Cerenova lungo la via Aurelia. “Viadel– ha proseguito De Santis – èal. Gli interventi hanno visto sostanzialmente l’ampliamento della carreggiata, precedentemente poco agevole per il passaggio di due mezzi in contemporanea, e la ripavimentazione della sede stradale. Nelle prossime settimane verrà ultimata anche la segnaletica. L’opera è stata finanziata e realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù di una convenzione ...

