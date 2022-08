Juve, Allegri: «Capisco l’umore dei tifosi» (Di domenica 14 agosto 2022) Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: «Questa sconfitta con l’Atletico ci ha fatto bene e ci ha fatto alzare le antenne» (inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra la Juve e il Sassuolo. Di seguito le sue parole. UMORE DEI tifosi – «Posso capire l’umore di questi alti e bassi. Abbiamo giocato 3 amichevoli contro squadre importanti. Questa bella sconfitta con l’Atletico ci ha fatto bene e ci ha fatto alzare le antenne. Ho sentito troppi trionfalismi in giro. La Juve ha il dovere di puntare a vincere come tutti gli anni. Farlo è difficile perché ci sono squadre attrezzate. È un campionato con 4/5/6 pretendenti e noi siamo in mezzo a quello. Dobbiamo lavorare in silenzio, migliorare la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Le parole di Massimilianoin conferenza stampa: «Questa sconfitta con l’Atletico ci ha fatto bene e ci ha fatto alzare le antenne» (inviato all’Allianz Stadium) – Massimilianoha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra lae il Sassuolo. Di seguito le sue parole. UMORE DEI– «Posso capiredi questi alti e bassi. Abbiamo giocato 3 amichevoli contro squadre importanti. Questa bella sconfitta con l’Atletico ci ha fatto bene e ci ha fatto alzare le antenne. Ho sentito troppi trionfalismi in giro. Laha il dovere di puntare a vincere come tutti gli anni. Farlo è difficile perché ci sono squadre attrezzate. È un campionato con 4/5/6 pretendenti e noi siamo in mezzo a quello. Dobbiamo lavorare in silenzio, migliorare la ...

