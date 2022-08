Israele | attacco contro un bus a Gerusalemme | almeno 8 feriti

(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Si è consegnato stamane alle forze di sicurezza l’uomo sospettato di aver compiuto inun attentato terroristico sparandoun autobus asabato sera nei pressi della Tomba di Re Davide e un parcheggio della zona, situato vicino al Muro Occidentale. Lo riporta il Jerusalem post.otto persone sono state ferite, di cui due in modo grave e cinque in modo lieve. La caccia all’uomo è proseguita per tutta la notte, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia di. L’uomo arrestato ha 26 anni ed è residente aEst, riportano i media locali. Secondo il Times of Israel l’uomo è giunto in taxi alla stazione di polizia dove si è costituito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La caccia all'uomo è proseguita per tutta la notte, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia di Gerusalemme. L'uomo arrestato ha 26 anni ed è residente a Gerusalemme Est, riportano i media locali. Intanto a Yaroun, in Libano, al confine con Israele, la città natale del padre dell'aggressore Hadi Matar, in molti plaudono all'attacco. E nella capitale dell'Iran, Teheran, la stampa di regime plaude all'attentato. Fuoco sui passeggeri di un mezzo pubblico vicino al Muro del Pianto e alla tomba di Davide: attacco notturno contro un bus in sosta a Gerusalemme.