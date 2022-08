Inter, Gazzetta: “Dumfries emblema della pazza squadra di Inzaghi” (Di domenica 14 agosto 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta Dumfries ha salvato la squadra Inter da grandi analisi alla prima. “Antonio Conte? «Mai più pazza Inter». Se ne faccia una ragione, lassù tra gli Speroni: pazza è nata e fascinosamente pazza resterà. Alla prima di campionato già ci risiamo… Va in vantaggio dopo soli 82 secondi con Lukaku, tornato al gol in Serie A dopo 447 giorni. Sembra tutto facile contro un Lecce che non ha difesa e, con 7 debuttanti nella massina serie, cerca solo di limitare i danni. Ma l’Inter, presuntuosa e pigra, smette di giocare e istiga l’esplosione d’orgoglio del piccolo Lecce che pareggia a inizio ripresa con l’anti-Lukaku: Assan Ceesay, gambiano di 28 anni, cresciuto in ... Leggi su seriea24 (Di domenica 14 agosto 2022)- Come riporta ad oggi laha salvato lada grandi analisi alla prima. “Antonio Conte? «Mai più». Se ne faccia una ragione, lassù tra gli Speroni:è nata e fascinosamenteresterà. Alla prima di campionato già ci risiamo… Va in vantaggio dopo soli 82 secondi con Lukaku, tornato al gol in Serie A dopo 447 giorni. Sembra tutto facile contro un Lecce che non ha difesa e, con 7 debuttanti nella massina serie, cerca solo di limitare i danni. Ma l’, presuntuosa e pigra, smette di giocare e istiga l’esplosione d’orgoglio del piccolo Lecce che pareggia a inizio ripresa con l’anti-Lukaku: Assan Ceesay, gambiano di 28 anni, cresciuto in ...

