Incidente mortale a Mariano Comense | anziano e il suo cane travolti e uccisi da una moto

Un uomo di 73 anni a passeggio col cane è stato travolto e ucciso da un motociclista: nell'Incidente è deceduto anche l'animale. E' accaduto oggi 14 agosto, alle 12.30 circa, in via Per Arosio (Strada provinciale Novedratese), nel comune di Mariano Comense, dove sono intervenute due ambulanze e un'automedica oltre ai vigili del fuoco del ...

