Il sondaggio che terrorizza Letta (Di domenica 14 agosto 2022) Mancano sei settimane alle elezioni politiche, quando gli Italiani potranno finalmente votare. La campagna elettorale è entrata nel vivo e i sondaggi danno già un'idea della possibile composizione del nuovo Parlamento dopo il 25 settembre. Il centrodestra sta volando ed è in netto vantaggio sugli avversari che arrancano vistosamente, perdono terreno o sono praticamente ancora al palo. Fratelli d'Italia è attualmente il primo partito, intorno al 23-24% delle preferenze, secondo le stime di Antonio Noto, la Lega è stabile al 14% e Forza Italia all'8%. Dai sondaggi di Youtrend e Enzo Risso, i primi tre partiti del centrodestra, insieme, raggiungono il 45%, staccando nettamente l'ipotetica sommatoria di Pd, Azione, Italia viva, +Europa, Articolo I, Sinistra Italiana, Verdi, Insieme per il Futuro, che si attesta poco sotto il 35%. Il centrodestra compatto, secondo Fabrizio Masia di Emg, ...

