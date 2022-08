Europei nuoto Roma 2022 lunedì 15 agosto | programma e italiani in gara

Leggi su sportface

(Di domenica 14 agosto 2022) Tutti gliin15aididi, indall’11 al 21. I migliori atleti del continente tornano in vasca nella magnifica cornice del Foro Italico per le gare di, mentre cala il sipario suldelartistico e si aprono invece le gare di tuffi. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLIIN, GIORNO PER GIORNOin15 ...