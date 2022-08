“Dalla parte giusta”, Conte lancia la campagna M5S – Video (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Questo è un momento cruciale, bisogna scegliere da quale parte stare: “se Dalla parte dei pochi, dei pochissimi che comandano in Italia” oppure “se scegliere di stare dall’altra parte”. Inizia così il Video di lancio della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Protagonista della clip, diffusa sui canali social del M5S, è il leader Giuseppe Conte. Giovani, donne, lavoratori sottopagati, partite Iva, personale sanitario, insegnanti: queste le categorie a cui si rivolge l’ex premier, che invita gli elettori del Movimento a schierarsi “Dalla parte giusta”, slogan della campagna elettorale stellata. Al termine del filmato anche la scritta “Conte ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Questo è un momento cruciale, bisogna scegliere da qualestare: “sedei pochi, dei pochissimi che comandano in Italia” oppure “se scegliere di stare dall’altra”. Inizia così ildi lancio dellaelettorale del Movimento 5 Stelle. Protagonista della clip, diffusa sui canali social del M5S, è il leader Giuseppe. Giovani, donne, lavoratori sottopagati, partite Iva, personale sanitario, insegnanti: queste le categorie a cui si rivolge l’ex premier, che invita gli elettori del Movimento a schierarsi “”, slogan dellaelettorale stellata. Al termine del filmato anche la scritta “...

