Covid, i dati: 19mila nuovi casi e 131mila test con il 14,8% di positivi. Cala ancora la curva dei ricoveri in area medica, ma +7 nelle intensive (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 19.457 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in leggero calo rispetto a quello di ieri (24.787). I test molecolari e antigenici analizzati però sono stati 131.302 (ieri 185.120), per un tasso di positività che risale dal 13,4% al 14,8%. Le nuove vittime sono 78 (ieri erano 129). I ricoverati positivi al virus Sars-Cov-2 in area medica sono 7.543, cioè 212 in meno di ieri: la discesa continua ininterrottamente dal 26 luglio scorso, quando erano 11.124. nelle terapie intensive invece i posti letto occupati da pazienti Covid sono 298, 7 in più di ieri nel bilancio di entrate e uscite, con 30 nuovi ingressi. Continua a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 19.457 ial-19 registratiultime 24 ore in Italia, un dato in leggero calo rispetto a quello di ieri (24.787). Imolecolari e antigenici analizzati però sono stati 131.302 (ieri 185.120), per un tasso dità che risale dal 13,4% al 14,8%. Le nuove vittime sono 78 (ieri erano 129). I ricoveratial virus Sars-Cov-2 insono 7.543, cioè 212 in meno di ieri: la discesa continua ininterrottamente dal 26 luglio scorso, quando erano 11.124.terapieinvece i posti letto occupati da pazientisono 298, 7 in più di ieri nel bilancio di entrate e uscite, con 30ingressi. Continua a ...

