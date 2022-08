Acerbi Inter, il difensore spinge per approdare in nerazzurro (Di domenica 14 agosto 2022) Acerbi sta rifiutando tutte le offerte arrivate. Il difensore starebbe infatti spingendo per ritrovare Inzaghi all’Inter Le idee di Acerbi sono abbastanza chiare, dopo che il suo ciclo alla Lazio può considerarsi ormai chiuso. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il difensore vorrebbe unirsi all’Inter per ritornare ad essere allenato da Simone Inzaghi e anche per questo starebbe rifiutando le altre offerte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022)sta rifiutando tutte le offerte arrivate. Ilstarebbe infattindo per ritrovare Inzaghi all’Le idee disono abbastanza chiare, dopo che il suo ciclo alla Lazio può considerarsi ormai chiuso. Secondo quanto riferito da SportMediaset, ilvorrebbe unirsi all’per ritornare ad essere allenato da Simone Inzaghi e anche per questo starebbe rifiutando le altre offerte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

