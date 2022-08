Traffico Roma del 13-08-2022 ore 10:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati tutto regolare sul viadotto della Magliana tratto iniziale della Roma Fiumicino già penalizzata da un incidente avvenuto poco prima dell’uscita Magliana in direzione dell’aeroporto di Fiumicino e anche sulla tangenziale dopo due incidenti registrati un’ora fa la circolazione è tornata regolare la polizia locale Ci segnalava un incidente in via Aurelia all’altezza di via Nicola Lombardi ci troviamo nei pressi dell’ Ergife incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion raccomandiamo tutte le attenzioni del caso spostamenti penalizzati dal maltempo che dalle prime ore del mattino di interessare diverse zone dell’hinterland capitolino con piogge rovesci e qualche schiarita un’ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida allagamenti sono registrati in diverse strade del territorio ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati tutto regolare sul viadotto della Magliana tratto iniziale dellaFiumicino già penalizzata da un incidente avvenuto poco prima dell’uscita Magliana in direzione dell’aeroporto di Fiumicino e anche sulla tangenziale dopo due incidenti registrati un’ora fa la circolazione è tornata regolare la polizia locale Ci segnalava un incidente in via Aurelia all’altezza di via Nicola Lombardi ci troviamo nei pressi dell’ Ergife incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion raccomandiamo tutte le attenzioni del caso spostamenti penalizzati dal maltempo che dalle prime ore del mattino di interessare diverse zone dell’hinterland capitolino con piogge rovesci e qualche schiarita un’ulteriore invito quindi alla massima cautela nella guida allagamenti sono registrati in diverse strade del territorio ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 4 km di coda per traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra Incisa-Reggello e Arezzo #viabiliTOS' - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code e incidente RISOLTI al km 337 tra Incisa-R… - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 5 km di coda per traffico congestionato tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI -

Traffico Roma del 13 - 08 - 2022 ore 09:30 ...Enrico Dunant cadute di rami e alberi anche in via Cilicia in direzione della piramide a San Saba in viale Guido Baccelli maggiori informazioni su queste notizie sono disponibili sul sito roma. Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 08 - 2022 ore 09:30 VIABILITÀ DELL' 12 AGOSTO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ DA SEGNALARE AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI TRA ... RomaDailyNews Sulle strade traffico da bollino nero nel weekend di Ferragosto Nel fine settimana di Ferragosto traffico da bollino nero. Possibili disagi in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura. INIZIA ESODO DI FERRAGOSTO, TRAFFICO DA BOLLINO NERO. ROMA – Ferragosto è ormai alle porte e a celebrarlo ci sarà il consueto esodo di vacanzieri che raggiungeranno la meta delle sognate ferie. Sarà quindi un weekend da bollino nero per il traffico delle ... ...Enrico Dunant cadute di rami e alberi anche in via Cilicia in direzione della piramide a San Saba in viale Guido Baccelli maggiori informazioni su queste notizie sono disponibili sul sitoVIABILITÀ DELL' 12 AGOSTO 2022 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIOSCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NESSUNA CRITICITÀ DA SEGNALARE AD ECCEZIONE DELLA VIA LITORANEA DOVE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI TRA ... Traffico Roma del 13-08-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews Nel fine settimana di Ferragosto traffico da bollino nero. Possibili disagi in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura.ROMA – Ferragosto è ormai alle porte e a celebrarlo ci sarà il consueto esodo di vacanzieri che raggiungeranno la meta delle sognate ferie. Sarà quindi un weekend da bollino nero per il traffico delle ...