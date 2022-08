The day after in casa Pd: tra appelli pro De Caro e spifferi dalla Capitale (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNel Pd continua a tenere banco la vicenda De Caro (leggi qui). Comprensibile considerato che il deputato beneventano è stato protagonista delle ultime due legislature e ricordato pure il peso specifico ricoperto dall’ex sottosegretario nelle dinamiche interne ai Dem sanniti, irpini e campani. Nonostante il passo indietro del parlamentare, la federazione sannita spera ancora che qualcosa possa cambiare e lancia appelli in direzione Sant’Andrea delle Fratte. Nel quartier generale del Pd, intanto, Letta ha incassato in tarda mattinata il via libera della Direzione Nazionale al programma elettorale. L’attesa, però, è tutta per le liste con la stessa Direzione che dovrebbe riunirsi nelle prossime ore per licenziare, tra domani e dopodomani, lo schema delle candidature. Con De Caro fuori dai giochi, la comunità ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNel Pd continua a tenere banco la vicenda De(leggi qui). Comprensibile considerato che il deputato beneventano è stato protagonista delle ultime due legislature e ricordato pure il peso specifico ricoperto dall’ex sottosegretario nelle dinamiche interne ai Dem sanniti, irpini e campani. Nonostante il passo indietro del parlamentare, la federazione sannita spera ancora che qualcosa possa cambiare e lanciain direzione Sant’Andrea delle Fratte. Nel quartier generale del Pd, intanto, Letta ha incassato in tarda mattinata il via libera della Direzione Nazionale al programma elettorale. L’attesa, però, è tutta per le liste con la stessa Direzione che dovrebbe riunirsi nelle prossime ore per licenziare, tra domani e dopodomani, lo schema delle candidature. Con Defuori dai giochi, la comunità ...

