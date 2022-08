cmdotcom : #SerieA, #Cannavaro: ‘Senza #Chiellini e #Dybala, la #Juve è in transizione. #Inter e #Milan favorite. Su #Lukaku p… - sportli26181512 : Serie A, Cannavaro: ‘Senza Chiellini e Dybala, la Juve è in transizione. Inter e Milan favorite. Su Lukaku però...'… - SempreMilanit : ?? Senti Cannavaro sul #Milan #SempreMilan - tuttointer24 : Serie A, Fabio Cannavaro dice la sua sulla corsa scudetto: “Inter e Milan partono in pole” ???? #Inter #Inzaghi… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Serie A, Fabio Cannavaro dice la sua sulla corsa scudetto: “Inter e Milan partono in pole” #Juventus #Juve #Allegri #Vlah… -

GianlucaDiMarzio.com

Fabio, campione del Mondo e ex giocatore di Juve e Inter tra le altre, ha parlato del campionato ai microfoni de Il Corriere dello Sport Fabio, campione del Mondo e ex giocatore di Juve e Inter tra le altre, ha parlato del campionato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: ......si trasforma una traversata carezzevole se affrontata lasciandosi guidare da Fabioche, ... E da stasera - parte laA - come la mettiamo " Intanto, non so ancora cosa vedere. E ... Serie A, Cannavaro: "Inter e Milan favorite. Juve in fase di transizione" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Tra favorite, sorprese e squadre in costruzione, Fabio Cannavaro ha detto la sua sul prossimo campionato di Serie A ...