Piero Angela | l' ultimo saluto ai telespettatori | ' Fate la vostra parte per questo nostro difficile Paese'

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - _Meantobe_ : RT @SuperQuarkRai: “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - aranciaverde : RT @dorinileonardo: Intitolategli piazze, vie, scuole, musei, biblioteche. Piero Angela. #RIP -

È morto. Lo ha annunciato pochi minuti fa su Twitter il figlio Alberto pubblicando una foto del padre con il messaggio 'Buon viaggio papà'. Il divulgatore scientifico, saggista, giornalista e ...morto a 93 anni "Buon viaggio papà". Una frase che dice tutto. Carica di commozione e tristezza. È il messaggio che ha scelto Albertoper annunciare la morte del padrePiero Angela si è spento all'età di 93 anni, ad annunciarlo è stato il figlio Angelo: riviviamo i programmi ed il suo tifo per la Juventus ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...