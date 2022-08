Nuoto, Europei 2022: Matteo Rivolta e Federico Burdisso approdano con tranquillità nelle semifinali dei 100 farfalla (Di sabato 13 agosto 2022) Pioggia e temperature basse al Foro Italico di Roma stamane, sede degli Europei 2022 di Nuoto in corsie. Non le condizioni ideali per gareggiare, ma alla fine non ci si lascia scoraggiare dall’arrivo di Giove Pluvio. Di scena le batterie dei 100 farfalla uomini con quattro italiani al via e l’ormai nota selezione interna: i migliori due rappresentanti rientranti nella top-16 dell’overall a entrare in semifinale. E’ stato così per Matteo Rivolta e Federico Burdisso, in grado di realizzare i crono di 51.90 (quinto nel computo complessivo) e di 51.95 (sesto). Una prestazione discreta, chiaramente condizionata dal contesto descritto. Per questo è lecito e auspicabile attendersi un cambio di passo nel penultimo atto. Una gara nella quale il super campione ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Pioggia e temperature basse al Foro Italico di Roma stamane, sede deglidiin corsie. Non le condizioni ideali per gareggiare, ma alla fine non ci si lascia scoraggiare dall’arrivo di Giove Pluvio. Di scena le batterie dei 100uomini con quattro italiani al via e l’ormai nota selezione interna: i migliori due rappresentanti rientranti nella top-16 dell’overall a entrare in semifinale. E’ stato così per, in grado di realizzare i crono di 51.90 (quinto nel computo complessivo) e di 51.95 (sesto). Una prestazione discreta, chiaramente condizionata dal contesto descritto. Per questo è lecito e auspicabile attendersi un cambio di passo nel penultimo atto. Una gara nella quale il super campione ...

