Milan-Udinese, Marino: "Sono inferocito, è un rigorino" (Di sabato 13 agosto 2022) Il rigore dato al Milan contro l'Udinese per fallo di Soppy su Calabria manda su tutte le furie Pierpaolo Marino: "È un rigorino". Il dirigente dell'Udinese parla ai microfoni di Dazn ed è convinto che quel rigore abbia cambiato l'inerzia della partita. "Sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio ma oggi ancora vedo che ci Sono delle linee guida non chiare. Abbiamo fatto riunioni su riunione, ci spiegano delle dinamiche che vengono sempre disattese. L'intervento di Mazzoleni era evitabile. Un episodio per nulla dubbio, i rigorini non devono interessare al VAR. L'episodio ha cambiato l'inerzia della partita".

