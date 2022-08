Meloni fa un video in 3 lingue e Letta risponde con un altro: "Loro Vox e Orban, noi Europa" (Di sabato 13 agosto 2022) "L'altro giorno sono rimasto molto colpito vedendo il video in tre lingue lanciato da Meloni, ho anche... Leggi su europa.today (Di sabato 13 agosto 2022) "L'giorno sono rimasto molto colpito vedendo ilin trelanciato da, ho anche...

pdnetwork : Con questa legge elettorale ogni voto per il cosiddetto Terzo Polo è un voto sprecato, perché è un regalo a #Meloni… - ItaliaViva : Per evitare un governo tutto di destra ci sono due modi, o dare retta a Letta che aumenta le tasse e aiuta Meloni o… - La7tv : #inonda Bruck: 'I fascisti italiani voteranno per la Meloni. Il fascismo non è mai morto' - uomok58 : RT @Marco_Darus: Avete rotto il cazzo eh ?????? #ElezioniPolitiche2022 #Politica #elezioni #cettolaqualunque #meloni #fdl #destra https://t.co… - iezlui : @GuidoCrosetto c'e' chi critica la Meloni perche' fa dei video patetici dove si ammanta di europeismo, atlantismo… -