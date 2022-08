LIVE Nuoto artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Italia seconda nel preliminare del libero a squadre. Oggi pomeriggio torna in acqua Minisini! (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.36 Per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Riprenderemo con gli aggiornamenti dalle 14:50 di Oggi pomeriggio per le finali del duo libero donne e del duo libero misto. Grazie a tutti per averci seguito fino ad adesso, a dopo! 10.34 Ricordiamo che l’appuntamento con l’atto conclusivo del libero a squadre è fissato per domani alle 15:00. L’Italia partirà con tutte le carte in regola per conquistare un grandissimo risultato. 10.32 Questa la classifica finale: 1. Ucraina 94.7000 (28.2000, 38.0000, 28.5000)2. Italia 91.7333 (27.3000, 36.9333, 27.5000) 3. Francia 89.5000 (26.5000, 36.0000, 27.0000) 4. Grecia 88.0000 (26.1000, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 Per il momento la nostrascritta termina qui. Riprenderemo con gli aggiornamenti dalle 14:50 diper le finali del duodonne e del duomisto. Grazie a tutti per averci seguito fino ad adesso, a dopo! 10.34 Ricordiamo che l’appuntamento con l’atto conclusivo delè fissato per domani alle 15:00. L’partirà con tutte le carte in regola per conquistare un grandissimo risultato. 10.32 Questa la classifica finale: 1. Ucraina 94.7000 (28.2000, 38.0000, 28.5000)2.91.7333 (27.3000, 36.9333, 27.5000) 3. Francia 89.5000 (26.5000, 36.0000, 27.0000) 4. Grecia 88.0000 (26.1000, ...

