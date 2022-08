LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: CAMPIONESSE D’EUROPA! Italia padrona di tutto, le Fate si consacrano (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Continua a suonare l’Inno di Mameli dopo il trionfo di Asia D’Amato nel concorso generale con il bronzo di Martina Maggio. Ieri si erano imposte le juniores nella gara a squaddre. DOMINIAMO IL MEDAGLIERE DEGLI Europei. 15.48 Le Fate si sono consacrate dopo aver conquistato il bronzo ai Mondiali 2019. Lo scorso anno sfiorarono il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancandolo solo per una manciata di decimi in favore della Gran Bretagna. 15.46 Il responso finale. Italia 165.163 (con il 13.566 finale di Asia D’Amato al quadrato), Gran Bretagna travolta con quasi cinque punti di distacco (161.164). Bronzo al collo della Germania (158.43) che festeggia in casa davanti a Olanda (156.464), Belgio (155.530) e una deludente Francia (155.162). 15.44 Asia D’Amato, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Continua a suonare l’Inno di Mameli dopo il trionfo di Asia D’Amato nel concorso generale con il bronzo di Martina Maggio. Ieri si erano imposte le juniores nella gara a squaddre. DOMINIAMO IL MEDAGLIERE DEGLI. 15.48 Lesi sono consacrate dopo aver conquistato il bronzo ai Mondiali 2019. Lo scorso anno sfiorarono il podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancandolo solo per una manciata di decimi in favore della Gran Bretagna. 15.46 Il responso finale.165.163 (con il 13.566 finale di Asia D’Amato al quadrato), Gran Bretagna travolta con quasi cinque punti di distacco (161.164). Bronzo al collo della Germania (158.43) che festeggia in casa davanti a Olanda (156.464), Belgio (155.530) e una deludente Francia (155.162). 15.44 Asia D’Amato, ...

