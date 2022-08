Ligue 1: Monaco-Rennes 1-1, primo gol di Embolo. Dalle 21 il Psg (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo il pareggio di ieri tra Nantes e Lille, la seconda giornata di Ligue 1 continua oggi con altre due partite. Il Monaco non va oltre l'1-1... Leggi su calciomercato (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo il pareggio di ieri tra Nantes e Lille, la seconda giornata di1 continua oggi con altre due partite. Ilnon va oltre l'1-1...

cmdotcom : #Ligue1: #MonacoRennes 1-1, primo gol di #Embolo. Dalle 21 il #Psg - infobetting : Monaco-Rennes (Ligue 1, 13 agosto ore 17): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: dalle 17 Monaco-Rennes, stasera il Psg: Dopo il pareggio di ieri tra Nantes e Lille, la seconda giorn… - letMoncadacook : @_talebanikov @massimilianodu Premettendo che sto fumando pure dal buco del culo per Camara al Monaco Aouar lo rega… - infobetting : Monaco-Rennes (Ligue 1, 13 agosto ore 17): formazioni, quote, pronostici -