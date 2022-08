Il Paradiso delle Signore, Ezio pronto a sposare Veronica: grande delusione per Gloria (Di sabato 13 agosto 2022) Nuovi colpi di scena per il personaggio di Ezio Colombo pronto a sposare ancora Veronica nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Ezio Colombo (screenshot RaiPlay)Mentre tutti gli attori protagonisti della nota soap opera sono alle prese con le rispettive vacanze estive, emergono nuovi dettagli sulla nuova stagione della nota soap opera. Il Paradiso delle Signore tornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 12 settembre per regalare nuovi colpi a sorpresa al suo pubblico. In particolare ci saranno importanti novità per il personaggio di Ezio Colombo che dovrà gestire un momento molto complicato della sua vita. L’uomo dovrà soprattutto occuparsi ... Leggi su direttanews (Di sabato 13 agosto 2022) Nuovi colpi di scena per il personaggio diColomboancoranella settima stagione de IlIl personaggio diColombo (screenshot RaiPlay)Mentre tutti gli attori protagonisti della nota soap opera sono alle prese con le rispettive vacanze estive, emergono nuovi dettagli sulla nuova stagione della nota soap opera. Iltornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 12 settembre per regalare nuovi colpi a sorpresa al suo pubblico. In particolare ci saranno importanti novità per il personaggio diColombo che dovrà gestire un momento molto complicato della sua vita. L’uomo dovrà soprattutto occuparsi ...

